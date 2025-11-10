Гендиректором автозавода «Москвич» стала Елена Фролова

Новым генеральным директором автозавода «Москвич» назначена Елена Фролова. Она вступила в должность 8 ноября. Об этом сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в Telegram-канале.

Елена Фролова с 1997 года работала в «АвтоВАЗе». С 2005 года по 2011 год она занимала руководящие должности в финансовом блоке «Соллерса». В 2016 году она стала директором по финансам и членом правления «Форд Соллерс Холдинга». С 2016 по 2017 год она работала вице-президентом по оперативному антикризисному управлению «АвтоВАЗа». Потом снова ушла в структуры «Соллерса» — на СП «Мазда Соллерс». С 2023 года госпожа Фролова занимала должность директора по легковым автомобилям ПАО «КамАЗ».

До этого должность гендиректора «Москвича» занимал немец Ханс-Петер Мозер. Он работал на этом посту с 2023 года. По информации господина Кадакова, при господине Мозере автозавод проводил локализацию «Москвича 3» и освоил сборку «Москвича 6» и «Москвича 8». Теперь Ханс-Петер Мозер будет работать в других проектах, сообщил главред «За рулем».