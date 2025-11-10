Президент Ас-Сиси: Египет поддерживает все усилия по достижению мира на Украине

Египет поддерживает все усилия, направленные на урегулирование российско-украинского кризиса и достижение всеобъемлющего мира. Об этом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу во время его визита в Шарм-эш-Шейх, говорится в сообщении канцелярии президента Египта.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фаттах ас-Сиси

На встрече был рассмотрен ряд региональных и международных вопросов, в том числе пути обеспечения стабильности в странах Ближневосточного региона. Господин Ас-Сиси «подчеркнул важность полного выполнения соглашения, достигнутого в Шарм-эш-Шейхе, для прекращения войны в секторе Газа на всех ее этапах, укрепления режима прекращения огня и обеспечения доставки достаточного количества гуманитарной помощи в сектор без ограничений», сообщили в канцелярии.

Сергей Шойгу прилетел в Египет 9 октября. В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщали, что в числе приоритетных направлений, которые стороны планировали обсудить, пути активизации диалога по линии правоохранительных ведомств и специальных служб с акцентом на обеспечение информационной безопасности, борьбу с терроризмом и экстремизмом. Запланировано также обсуждение договоренностей в сферах военного и военно-технического сотрудничества.

Анастасия Домбицкая