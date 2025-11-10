Иран не просил США о снятии санкций

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что власти не просили США о снятии санкций, хотя и стремятся к этому. О том, что Вашингтон получил послание от иранской стороны с просьбой отменить рестрикции, говорил президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Лариджани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Али Лариджани

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Никакого послания США не было, но иранцы всегда стремятся к снятию санкций. Может ли кто-то сказать, что мы хотим санкций?»,— сказал Али Лариджани журналистам на полях конференции «Мы и Запад в мировоззрении аятоллы Хаменеи» (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что по дипломатическим каналам никаких сигналов Иран не посылал, поскольку прежде переговоры с США не приводили к результату.

В начале второго президентского срока Дональд Трамп подписал указ о возобновлении «максимального давления» на Иран. Эта мера необходима Белому дому, чтобы добиться сокращения экспорта иранской нефти и не допустить получения Ираном ядерного оружия. В ноябре президент США заявил, что «Иран спрашивает, можно ли снять санкции». Он заявил о готовности выслушать позицию иранских властей.

Лусине Баласян