В Удмуртии осужденного приговорили к двум годам колонии за нацистскую татуировку

42-летний осужденный, отбывающий наказание в колонии-поселении №3 УФСИН, признан виновным в публичном демонстрировании нацистской символики (ст. 282.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Суд установил, что мужчина нанес на внутренней части правой ноги татуировку в виде свастики и продолжал демонстрировать ее другим осужденным, несмотря на ранее полученное административное наказание.

Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде 1 года 5 месяцев лишения свободы. К этому сроку частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору, в результате чего окончательное наказание составило 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Анастасия Лопатина