Рособрнадзор объявил предостережения 10 вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 10 вузам, в числе которых Московский финансово-юридический университет (МФЮА). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рособрнадзор рекомендует принять меры по соблюдению обязательных требований в рамках государственного контроля в сфере образования. Подробные требования к вузам размещены в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

В описании предостережения к МФЮА отмечено, что лицензиат не имеет материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений, которые обязательны для реализации образовательной деятельности по программам: «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность» и «Судебная и прокурорская деятельность».

В список вузов, получивших предостережения, также вошли Царицынский православный университет преподобного Сергия Радонежского (ЦПУ), Оренбургский государственный аграрный университет (ОГАУ), Институт деловой карьеры (ИДК), Московская международная академия (ММА).