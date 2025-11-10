В РПЛ завершился первый круг. По итогам 15 туров первое место занимает «Краснодар», хотя южане не смогли выиграть у «Балтики». Матч завершился вничью (1:1). Южане набрали 33 очка. У ЦСКА такое же количество баллов, но у армейцев хуже разница забитых и пропущенных мячей, поэтому второе место. На три очка от лидеров отстают «Зенит» и «Локомотив». У них по 30 очков. За развитием событий в 15-м туре РПЛ следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Балтика» продолжает доказывать, что и со скромным бюджетом в РПЛ можно добиваться результата. Причем сбить с пути команду Андрея Талалаева в этот раз не смог даже быстрый гол «Краснодара». Буквально через две минуты хозяева отыгрались, что привело в восторг болельщиков на трибунах и комментатора. Да, у южан не было четырех игроков основного состава во главе с их главным бомбардиром Джоном Кордобой, но достижений «Балтики» это не умаляет. И, по словам главного тренера команды Андрея Талалаева, калининградцы будут продолжать в том же духе: «Спасибо болельщикам, болейте за "Балтику", и мы не собираемся останавливаться».

«Зенит», как и «Балтика», тоже сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1), но если учесть цену состава команды из Санкт-Петербурга — под €200 млн, — это вряд ли устроило болельщиков. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после финального свистка жаловался на качество поля: «Создавать моменты на таком поле сложно. Поэтому вся игра сегодня превратилась в борьбу. Стандартные положения, длинные передачи, подбор, много борьбы, мало моментов, мало футбола».

О том, что «Зенит» в этом сезоне набрал на выезде всего 11 очков, а это меньше, чем у «Акрона» и «Балтики», Семак скромно умолчал. «Спартак» и «Локомотив» в рамках 15-го тура своих болельщиков не подвели. Железнодорожники дома оставили не у дел «Оренбург» (1:0), а красно-белые разобрались на выезде с «Ахматом» (2:1). Несмотря на победу, главный тренер «Спартака» Деян Станкович устроил очередную истерику и нахамил журналисту после его вопроса о выкриках тренера в адрес арбитра.

Также три очка набрал ЦСКА, забив единственный гол в Махачкале. А вот московское «Динамо» проиграло «Акрону» (1:2) и опустилось аж на 10-е место. Наставник бело-голубых Валерий Карпин поставил подопечным не самые высокие оценки по итогам первого круга: «Какую двойку? Единицу или ноль? Как хотите». Зато Карпин пообещал, что Динамо точно не вылетит в лигу рангом ниже: «Эта команда с этими футболистами не вылетит 200%».

Любопытно, что после всего произошедшего, скандал в «Динамо» был связан не с результатами бело-голубых, а с поведением игрока команды Муминджо Гомуло. Камерунец после поражения отправился в ночной клуб. Обошлось без драки, но девушка футболиста вскоре заявила в соцсетях о его неверности. А Валерий Карпин в ближайшие дни будет работать со сборной. Уже 10 ноября главная команда страны начнет подготовку к товарищеским матчам. Первая игра с Перу пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября, а 15 ноября в Сочи сборная встретится с чилийцами.

Владимир Осипов