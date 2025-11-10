Руководителем ярославского ЦУРа стала Марта Кутьина

Марта Кутьина стала руководителем Центра управления регионом (ЦУР) Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Марта Кутьина — полуфиналистка конкурса «Лидеры России», ранее была заместителем руководителя ЦУРа Астраханской области. Михаил Евраев также поблагодарил Сергея Воронина, который был исполняющим обязанности руководителя центра после ухода прежнего руководителя Гоар Ватинян. Он продолжит работу в ЦУРе в качестве заместителя руководителя.

ЦУР отвечает за мониторинг социальных сетей в регионе, в том числе жалоб жителей. Центр контролирует своевременность и качество ответов органов исполнительной власти, а сама информация о проблемах доносится до руководства региона. Ярославский ЦУР начал свою работу в 2020 году.

Антон Голицын