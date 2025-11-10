Экс-депутата заксобрания Прикамья оставили в СИЗО

Пермский краевой суд оставил в силе постановление об аресте бывшего депутата заксобрания Константина Окунева, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности. Апелляционная жалоба защитника господина Окунева была отклонена.

Напомним, Константин Окунев был задержан в пермском аэропорту утром 29 октября 2025 года. Днем ранее следственным подразделением УФСБ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности).

30 октября Ленинский суд Перми избрал господину Окуневу меру пресечения в виде содержания под стражей, удовлетворив ходатайство следователя УФСБ. По версии следствия, экс-депутат опубликовал в своем телеграм-канале призывы к террористической деятельности. Сам господин Окунев это отрицает.