Песков ждет роста числа украинцев, согласных на окончание СВО на условиях России

Украинское общество «запугано», но уже устало от боевых действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он полагает, что все больше украинцев желают скорейшего завершения конфликта.

Так Дмитрий Песков прокомментировал данные Института социологии НАН Украины о росте числа украинцев, согласных с российскими условиями завершения СВО. По данным социологов, с 2022 года доля таких людей выросла с 4% до 16%.

Господин Песков затруднился комментировать результаты социологических исследований на Украине. Он отметил, что в Москве не знают, насколько можно доверять таким данным. «Но однозначно, что есть усталость от войны, — сказал пресс-секретарь президента. — Скорее всего, это устойчивая тенденция, количество таких людей будет расти».