Краснокамский завод металлических сеток снизил выручку за девять месяцев

Выручка ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» за девять месяцев 2025 года составила 461,189 млн руб. Это на 15,621 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом чистая прибыль почти не изменилась и составила 23,106 млн руб. против 23,241 млн руб. в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» зарегистрировано в 1991 году. По данным сайта компании, завод является одним из крупнейших предприятий в Европе, специализирующихся на производстве данной продукции.