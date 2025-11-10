Регулятор планирует лишить лицензии «Электросети Армении» Самвела Карапетяна
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении планирует обсудить лишение ЗАО «Электрические сети Армении» лицензии на распределение электрической энергии. Компания принадлежит ГК «Ташир» арестованного в Ереване армянского и российского предпринимателя Самвела Карапетяна.
Этот вопрос включили в повестку заседания Комиссии, которое состоится 13 ноября. В проекте решения говорится, что поводом для лишения лицензии стали «многочисленные нарушения», которые угрожают энергетической безопасности Армении.
«Электрические сети Армении» обслуживают более 1 млн потребителей. В июне армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что компания намеренно создала энергетический кризис, чтобы разжечь внутреннее недовольство в стране. В том же месяце был арестован и Самвел Карапетян по обвинению в призывах к захвату власти.
Затем парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать «Электросети», а власти назначили временного управляющего компанией. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма посчитал эти действия неправомерными.