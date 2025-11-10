Пермячка, устроившая протестный концерт, арестована на 15 суток

Жительнице Перми Екатерине Осташевой назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток за неповиновение полиции. Об этом сообщает портал Properm.ru.

6 ноября Ленинский суд Перми признал Екатерину Осташеву виновной в административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2.2 КоАП РФ (нарушение общественного порядка при организации массового пребывания граждан). Ей назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. 22 октября на эспланаде она провела концерт в поддержку музыкальной группы «Стоптайм». На встрече присутствовали не менее 60 слушателей, которые мешали гражданам идти по тротуару. После задержания нарушительнице порядка был назначен административный арест на семь суток за отказ от медицинского освидетельствования на наркотические вещества.