Греф рассказал Путину про новую технологию оплаты с помощью лица

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Господин Греф рассказал главе государства о разработанной Сбером технологии оплаты с помощью лица, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Приходится развивать собственные технологии», — сказал Владимир Путин. «Такие технологии, которых, в общем, в мире пока нет, — ответил Герман Греф. — Две технологии, которые в мире отсутствуют пока, — это платеж лицом (у нас 1,3 млн терминалов в стране) и "Вжух"».

Герман Греф пояснил, что для распознавания лица нужна 3D-камера, но она очень дорогая, поэтому в Сбере придумали дешевые терминалы с распознаванием лица (стоимость одного терминала — $55). По его словам, сейчас такие терминалы работают «от Камчатки до Калининграда», «в автобусах, метро — везде все эти платежи».

Что касается технологии «Вжух», то, как сказал Герман Греф, она была разработана взамен платежной системы Apple Pay. «Они закрыли так называемый NFC-порт, и россияне перестали иметь возможность платить. Мы придумали технологию, как можно повторить эту возможность с помощью Bluetooth-порта, который закрыть невозможно», — пояснил господин Греф.

«Отлично. Хорошо», — отреагировал Владимир Путин. В начале встречи Герман Греф рассказал о финансовых результатах Сбербанка. По его словам, выдача ипотеки в 2025 году ожидается ниже на 5-7%, чем в 2024 году, а по рынку — ниже на 10-15%. Некоторые портфели в Сбере, отметил господин Греф, немного сокращаются, в частности портфель потребительских кредитов, остальные растут, но небольшими темпами. «Хуже, чем мы ожидали, но в принципе для такого сложного года это неплохо», — резюмировал Герман Греф.