«Британские матросы спивались с решительностью жрецов вуду»

Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, где и как появился алкогольный напиток из тростниковой.

Капля петушиной крови, щепоть пороха, горсть земли с могилы залить ромом, смешать, но не взбалтывать — такой коктейль принимали в XVIII веке рабы с ямайских сахарных плантаций перед бунтом или ритуалами вуду. Зелье придавало храбрости и позволяло пообщаться с духами предков.

Напиток из тягучей патоки, отходов сахарного производства, ямайцы считали родным. Не зря. Сахарный тростник тоже был "приветом" от колонизаторов. Его привез с Мадейры Христофор Колумб. Неудивительно, что солдаты империи любили ром не меньше, чем ее рабы. Британские матросы, получавшие полпинты в день для профилактики желудочных хворей, спивались с решительностью жрецов вуду.

Флот спас английский адмирал Эдвард Вернон, придумавший добавлять в матросский ром воду ради умеренности и лимонный сок — ради здоровья. Так моряки победили цингу, а британцы открыли для себя грог. Хотя с петушиной кровью, конечно, интереснее.

