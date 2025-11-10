Смоленский губернатор Василий Анохин предложил запретить аборты в частных клиниках

Власти Смоленской области планируют запретить проведение абортов в частных клиниках региона. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявил губернатор Василий Анохин. После принятия запрета сделать операцию по прерыванию беременности в регионе можно будет сделать только по медицинским показаниям в государственных медучреждениях, говорится в сообщении агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Анохин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Василий Анохин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В декабре 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о полном запрете абортов в частных клиниках. Авторы инициативы указывали, в частности, на проблемы с соблюдением установленного регламента, в том числе в части консультаций психологов и юристов для беременных. Но в июле 2024-го правительство призвало доработать документ, а в конце ноября депутаты его отозвали. На фоне обсуждения инициативы более 500 частных клиник в регионах самостоятельно отказались от лицензий на прерывание беременности.

В январе министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в 2024 году почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт после консультаций со специалистами. Министр связал отказы с тем, что специалисты информировали женщин о мерах социальной поддержки с учетом их жизненных ситуаций. В феврале директор департамента медицинской помощи детям Минздрава Елена Шешко представляла данные о снижении числа абортов в России более чем в 3,5 раза за последние десять лет.

Полина Мотызлевская