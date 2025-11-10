Правительство поддержало отказ от исполнения в России решений иностранных судов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 10 ноября поддержала законопроект, предлагающий законодательно закрепить защиту юрисдикционного суверенитета Российской Федерации от внешних судебных решений. Об этом сообщил “Ъ” председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Предлагается внести изменения в федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и установить, что постановления судов иностранных государств, наделенных полномочиями в сфере уголовного судопроизводства другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции Совета Безопасности ООН, не подлежат исполнению в России»,— пояснил господин Груздев.

Он также уточнил, что в случае принятия поправок Россия будет вправе не исполнять решения иностранных или международных судов при отсутствии соответствующего международного договора или решения Совета Безопасности ООН. «Указанные поправки будут применимы, например, для приговоров Международного уголовного суда. Напомню, что Россия отозвала свое намерение стать участником Римского статута, на основании которого действует МУС»,— добавил Владимир Груздев.

Анастасия Корня