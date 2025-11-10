В Самойловке Саратовской области убрали свалку по требованию прокуратуры

В Самойловке Саратовской области прокуратура добилась ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жителя Самойловского района прокуратура выяснила, что в пер. Комсомольский Самойловки образовалась свалка бытовых отходов и порубочных остатков деревьев. При этом муниципалитет бездействовал в части устранения нарушений.

Прокуратура внесла представление главе Самойловского района. В итоге местные власти распорядились вывезти отходы. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Павел Фролов