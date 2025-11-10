Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ижевске возложили цветы к монументу Михаила Калашникова в честь дня рождения

10 ноября, в 106-го дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, в Ижевске прошла церемония возложения цветов к его бюсту у Монумента боевой и трудовой славы, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Удмуртии Роман Ефимов, руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев, председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, дочь Михаила Калашникова Елена, представители заводов и силовых ведомств, а также воспитанники кадетских классов.

«Сегодняшнее мероприятие показало, что Михаил Калашников жил не зря, что его помнят. И сейчас как никогда важно понять, что должны восполняться кадры. Должны приходить талантливые, умные, честные, любящие свою страну создатели современного военного вооружения, которое защитит наших жителей»,— отметила Елена Калашникова.

Памятные мероприятия также прошли в Москве, где делегация Удмуртии во главе с постоянным представителем главы региона при президенте РФ — заместителем председателя правительства республики Дарьей Сунцовой возложили цветы к памятнику на Садовом кольце. В мероприятии также участвовал генерал-полковник, почетный гражданин Удмуртии Сергей Маев, представители Рособоронэкспорта, общественных организаций «Удмуртское землячество» и удмуртского национально-культурного общества «Герд», кадеты и юнармейцы.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в Алтайском крае. Его трудовая деятельность была связана с Удмуртией, где он разработал знаменитый автомат АК-47. В 2013 году Ижевский машиностроительный завод был переименован в Концерн «Калашников». В этом году завод представил Президенту России новые разработки, апробированные в ходе СВО: 5 мм полноразмерный автомат АК-12 образца 2023 года и укороченный «штурмовой» АК-12К, 9 мм пистолет-пулемет ППК-20, 5,45 мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20, 7,62 мм снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ).

Анастасия Лопатина

106-летие Михаила Калашникова

10 ноября в Ижевске проходят памятные мероприятия в честь конструктора стрелкового оружия, создателя всемирно известного автомата Михаила Калашникова. В этом году ему бы исполнилось 106 лет

10 ноября в Ижевске проходят памятные мероприятия в честь конструктора стрелкового оружия, создателя всемирно известного автомата Михаила Калашникова. В этом году ему бы исполнилось 106 лет

Фото: Centre digital & media

В 1930 году семья Михаила Калашникова, отца которого признали кулаком, была сослана из Алтайского края в Томскую область. После окончания 9 класса Калашников вернулся в Курью, где устроился на машинно-тракторную станцию, затем поступил учеником в депо станции Матай Туркестано-Сибирской железной дороги, откуда его перевели в Алма-Ату техническим секретарем политотдела 3-го отделения железной дороги

В 1930 году семья Михаила Калашникова, отца которого признали кулаком, была сослана из Алтайского края в Томскую область. После окончания 9 класса Калашников вернулся в Курью, где устроился на машинно-тракторную станцию, затем поступил учеником в депо станции Матай Туркестано-Сибирской железной дороги, откуда его перевели в Алма-Ату техническим секретарем политотдела 3-го отделения железной дороги

Фото: Centre digital & media

В 1938 году Михаил Калашников был призван в ряды Вооруженных сил, где разработал инерционный счетчик для учета фактического количества выстрелов из танковой пушки, изготовил специальное приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы, а также создал прибор для учета моторесурса танка

В 1938 году Михаил Калашников был призван в ряды Вооруженных сил, где разработал инерционный счетчик для учета фактического количества выстрелов из танковой пушки, изготовил специальное приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы, а также создал прибор для учета моторесурса танка

Фото: Centre digital & media

Работы над первым проектом пистолета-пулемета Михаил Калашников начал в госпитале в октябре 1941 года после того, как во время атаки его рота попала под артиллерийский обстрел. Используя техническую литературу из больничной библиотеки, он к моменту выхода из госпиталя создал чертежи нового оружия

Работы над первым проектом пистолета-пулемета Михаил Калашников начал в госпитале в октябре 1941 года после того, как во время атаки его рота попала под артиллерийский обстрел. Используя техническую литературу из больничной библиотеки, он к моменту выхода из госпиталя создал чертежи нового оружия

Фото: Centre digital & media

В июле 1942 года пистолет-пулемет Калашникова прошел полномасштабные испытания, однако из-за дороговизны производства и отдельных недостатков на вооружение не поступил. До 1944 года Михаил Калашников также разработал ручной пулемет и самозарядный карабин

В июле 1942 года пистолет-пулемет Калашникова прошел полномасштабные испытания, однако из-за дороговизны производства и отдельных недостатков на вооружение не поступил. До 1944 года Михаил Калашников также разработал ручной пулемет и самозарядный карабин

Фото: Centre digital & media

В 1945 года Михаил Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 года автомат АК–47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской Армии

В 1945 года Михаил Калашников принял участие в конкурсе на разработку автомата под патрон образца 1943 года. По результатам конкурсных испытаний в 1947 года автомат АК–47 был рекомендован для принятия на вооружение Советской Армии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 1948 году Михаил Калашников был командирован на военный завод Ижевска для освоения образца и изготовления войсковой партии автоматов. Здесь было выпущено 1,5 тыс. автоматов, которые успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение Советской Армии. В 1949 году создатель автомата был удостоен Сталинской премии первой степени и ордена Красной Звезды

В 1948 году Михаил Калашников был командирован на военный завод Ижевска для освоения образца и изготовления войсковой партии автоматов. Здесь было выпущено 1,5 тыс. автоматов, которые успешно прошли войсковые испытания и были приняты на вооружение Советской Армии. В 1949 году создатель автомата был удостоен Сталинской премии первой степени и ордена Красной Звезды

Фото: Коммерсантъ / Андрей Голованов  /  купить фото

Впоследствии на Ижевском машиностроительном заводе на базе конструкции АК под личным руководством Михаила Калашникова были разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия

Впоследствии на Ижевском машиностроительном заводе на базе конструкции АК под личным руководством Михаила Калашникова были разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия

Фото: Centre digital & media

В 1994 году в Ижевске именем Михаила Калашникова назвали проспект. Кроме того, в честь конструктора названы улицы в Нижнем Новгороде, Иваново, Угличе, Барнауле, Змеиногорске и Улан-Удэ

В 1994 году в Ижевске именем Михаила Калашникова назвали проспект. Кроме того, в честь конструктора названы улицы в Нижнем Новгороде, Иваново, Угличе, Барнауле, Змеиногорске и Улан-Удэ

Фото: Centre digital & media

В 1996 году в Ижевске началось строительство здания Музейно-выставочного комплекса в честь генерального конструктора стрелкового оружия. В 2004 году здесь установили прижизненный памятник Михаилу Калашникову

В 1996 году в Ижевске началось строительство здания Музейно-выставочного комплекса в честь генерального конструктора стрелкового оружия. В 2004 году здесь установили прижизненный памятник Михаилу Калашникову

Фото: Пресс-службы администрации президента и правительства Удмуртии

В 2013 году НПО «Ижмаш», выпускающее оружие и снаряды, переименовали в концерн «Калашников». В 2014 году здесь установили мемориальную доску в память о Михаиле Калашникове, а в здании заводоуправления предприятия открыли бюст конструктора

В 2013 году НПО «Ижмаш», выпускающее оружие и снаряды, переименовали в концерн «Калашников». В 2014 году здесь установили мемориальную доску в память о Михаиле Калашникове, а в здании заводоуправления предприятия открыли бюст конструктора

Фото: Centre digital & media

Здоровье Михаила Калашникова стало ухудшаться в 2012 году, в результате чего конструктор перестал работать. Конструктор умер в Ижевске 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни. Его похоронили на Федеральном военно-мемориальном комплексе под Москвой. Михаил Калашников стал первым, кто был удостоен чести погребения на этом кладбище

Здоровье Михаила Калашникова стало ухудшаться в 2012 году, в результате чего конструктор перестал работать. Конструктор умер в Ижевске 23 декабря 2013 года на 95-м году жизни. Его похоронили на Федеральном военно-мемориальном комплексе под Москвой. Михаил Калашников стал первым, кто был удостоен чести погребения на этом кладбище

Фото: Centre digital & media

Михаилу Калашникову присвоены звания почетного гражданина Удмуртии, Ижевска, села Курья Алтайского края. Среди его многочисленных наград три ордена Ленина, «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Октябрьской Революции

Михаилу Калашникову присвоены звания почетного гражданина Удмуртии, Ижевска, села Курья Алтайского края. Среди его многочисленных наград три ордена Ленина, «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Октябрьской Революции

Фото: Centre digital & media

Ему установлены памятники в Сквере Победы в Ижевске и в Оружейном сквере в Москве

Ему установлены памятники в Сквере Победы в Ижевске и в Оружейном сквере в Москве

Фото: Centre digital & media

Смотреть