В Ижевске возложили цветы к монументу Михаила Калашникова в честь дня рождения

10 ноября, в 106-го дня рождения конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, в Ижевске прошла церемония возложения цветов к его бюсту у Монумента боевой и трудовой славы, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Удмуртии Роман Ефимов, руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев, председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев, дочь Михаила Калашникова Елена, представители заводов и силовых ведомств, а также воспитанники кадетских классов.

«Сегодняшнее мероприятие показало, что Михаил Калашников жил не зря, что его помнят. И сейчас как никогда важно понять, что должны восполняться кадры. Должны приходить талантливые, умные, честные, любящие свою страну создатели современного военного вооружения, которое защитит наших жителей»,— отметила Елена Калашникова.

Памятные мероприятия также прошли в Москве, где делегация Удмуртии во главе с постоянным представителем главы региона при президенте РФ — заместителем председателя правительства республики Дарьей Сунцовой возложили цветы к памятнику на Садовом кольце. В мероприятии также участвовал генерал-полковник, почетный гражданин Удмуртии Сергей Маев, представители Рособоронэкспорта, общественных организаций «Удмуртское землячество» и удмуртского национально-культурного общества «Герд», кадеты и юнармейцы.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года в Алтайском крае. Его трудовая деятельность была связана с Удмуртией, где он разработал знаменитый автомат АК-47. В 2013 году Ижевский машиностроительный завод был переименован в Концерн «Калашников». В этом году завод представил Президенту России новые разработки, апробированные в ходе СВО: 5 мм полноразмерный автомат АК-12 образца 2023 года и укороченный «штурмовой» АК-12К, 9 мм пистолет-пулемет ППК-20, 5,45 мм ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-20, 7,62 мм снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ).

Анастасия Лопатина