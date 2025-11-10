FT: фон дер Ляйен нашла предлог не встречаться со Стармером в Бразилии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на саммите COP30 в Бразилии. Об этом пишет The Financial Times.

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

Господин Стармер планировал обсудить требования Евросоюза к Великобритании по выплате до 6,5 млрд евро для участия в программе SAFE, которая предусматривает выдачу целевых кредитов на закупки оружия. Также, по данным FT, он собирался обсудить взносы в европейский бюджет.

Представитель ЕК подтвердил, что запрос на встречу поступал. Однако госпожа фон дер Ляйен отказалась от переговоров из-за своего плотного графика. FT считает, что эта ситуация указывает на напряженность в отношениях между Брюсселем и Лондоном. ЕС не готов предоставлять Великобритании преимущества, чтобы не создавать прецедентов, сказано в публикации.