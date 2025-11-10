Премьер Болгарии подтвердил, что София будет соблюдать санкции против ЛУКОЙЛа

Болгарские власти намерены соблюдать санкции против России. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков, комментируя решение США ввести санкции в отношении российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ. Он подчеркнул, что болгарское правительство примет меры в отношении принадлежащего компании нефтеперерабатывающего завода в Бургасе в соответствии с новым законом, который был принят на прошлой неделе Национальным собранием (парламентом) Болгарии.

«Мы обеспечим соблюдение санкций, учитывая их главную цель – чтобы ни один цент не был направлен на войну в Украине»,— приводятся слова премьера в сообщении для прессы, опубликованном на сайте болгарского правительства.

По словам премьера, правовые рамки для реализации этой цели будут регламентированы законом, который Национальное собрание Болгарии приняло на прошлой неделе. Как сообщало агентство Reutersw, новый закон, регулирующий сделки с активами российской компании, позволяет правительству назначать руководство НПЗ в Бургасе и допускает приобретение нефтеперерабатывающего завода и его продажу новому владельцу. При этом нынешний владелец не будет иметь права голосовать или обжаловать решение Болгарии. Меры будут реализованы, когда закон вступит в силу после его обнародования в «Денежской газете», заявил Росен Желязков.

Нефтеперерабатывающий завод в Бургасе обеспечивает около 80% болгарского рынка топлива, и его остановка грозит топливным дефицитом и экономическим кризисом. Румынский НПЗ в Плоешти покрывает около 20% внутреннего спроса, а его приостановка может негативно сказаться на Молдове. Министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван заявил, что страна готова к различным сценариям, включая оперативное управление заводом для обеспечения закупок российской нефти.

22 октября США ввели санкции в отношении ЛУКОЙЛа и «Роснефти». С января 2025 года они также действуют в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза».

Анастасия Домбицкая