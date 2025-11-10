Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о росте интереса к жилью с патио, антресолями и эксплуатируемой кровлей.

Нестандартный формат жилья все чаще становится желанным. По данным исследования компании «ОМ Девелопмент», если год назад 65% респондентов категорически не хотели доплачивать за нестандартную планировку, то сегодня каждый четвертый на это согласен, даже если стоимость значительно выше, а еще 50% — при разумной надбавке. Лишь 15% опрошенных по-прежнему не намерены платить больше за вариант «не как у других». Вместе с тем меняются и предпочтения: если год назад две трети покупателей выбирали объект с камином или сауной, то сегодня 40% респондентов отдают предпочтение патио или эксплуатируемой кровле, а 30% — квартирам с антресолью. Таким образом, необычные элементы уступили место более функциональным решениям. Но такие форматы по-прежнему остаются редкостью: лоты с антресолями и патио занимают примерно 1% квартир в московских новостройках.

При этом нестандартное жилье совсем необязательно оказывается дорогим. Например, на рынке новостроек в Московском регионе один из самых доступных вариантов с патио обойдется в 6,7 млн руб., а с антресолью — в пределах 11,5 млн руб. Квартира с террасой — от 13 млн руб., с камином — от 26,5 млн руб. А вот жилье в новостройке с сауной уже станет дорогой покупкой: такие лоты — 1,5 млрд руб.

