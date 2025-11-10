Дело обвиняемого в вымогательстве через Telegram полковника ФСБ рассмотрят в закрытом режиме

В Московский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело полковника ФСБ в отставке Михаила Полякова (Дядя Миша ФСБ), переводчика Дениса Савинского и предпринимателя Александра Санина, обвиняемых в вымогательстве денег у топ-менеджеров одной из крупнейших российских IT-компаний «Ланит». Ущерб составил 50 млн руб.

Рассматривать дело будет судья Игорь Черенков. Адвокаты господина Полякова сообщили в беседе с «Ъ», что во время предварительного слушания представители потерпевшей стороны ходатайствовали о закрытии заседания. Суд их просьбу удовлетворил. Защита фигурантов ходатайствовала о возврате дела прокурору. Адвокаты утверждали, что в нем подменили текст обвинения.

Ефим Брянцев