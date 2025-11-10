Башкирия отстала по трудоустройству инвалидов от регионов ПФО и страны

В Башкирии трудоустроены около 25,3 тыс. инвалидов трудоспособного возраста, что составляет 26,7% из общего числа в 94,7 тыс. инвалидов этой возрастной группы, сообщила на совещании регионального правительства министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова. Всего в Башкирии проживают около 236,8 тыс. инвалидов, следует из доклада министра.

По ее данным, в регионах Приволжского федерального округа уровень трудоустройства в среднем составил около 28,8%, в среднем по стране — 29,2%.

С 2017 года доля работающих инвалидов в республике увеличилась на 5,67%, в ПФО — на 4,78%, в России — на 3,48%.

«То есть в целом динамика неплохая, выше, чем в ПФО и в целом по стране»,— подчеркнула министр. Она отметила, что потенциалом для трудоустройства обладают инвалиды третьей группы, каковых в республике 128 тыс. человек. В регионах-лидерах по занятости в этой группе – Санкт-Петербурге, Ленинградской и Белгородской области — трудоустроены более 50%, тогда как в Башкирии работают всего 40%, добавила госпожа Иванова.

Отставанием Башкирии от окружных и общероссийских показателей остался недоволен глава республики Радий Хабиров, потребовавший от Ленары Ивановой и премьер-министра Андрея Назарова исправить ситуацию.

Майя Иванова