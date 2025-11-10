В р.п. Ровное установили дорожные знаки по требованию прокуратуры

В р.п. Ровное Ровенского района Саратовской области появились дорожные знаки после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Ровенского района выяснила, что на автодороге на ул. Ленина в р.п. Ровное проводился ремонт, но дорожные знаки «Пешеходная зона» там не установили. Надзорное ведомство указало на угрозу безопасности участников дорожного движения.

После проверочных мероприятий прокуратура внесла представление главе Ровенского района. В итоге на ул. Ленина появились три дорожных знака.

Павел Фролов