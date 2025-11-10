В Самарской области задержали посетителя кафе, оставившего в заведении взрывное устройство

В Самарской области полицейские задержали 41-летнего жителя Кинель-Черкассы, ранее судимого за кражу, угон и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Он подозревается в незаконном обороте взрывных устройств. Об этом сообщает МВД Самарской области.

По данным ведомства, в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение, что у посетителя кафе имеется предмет, похожий на гранату. Сотрудники полиции организовали эвакуацию посетителей и персонала заведения. Кинолог со служебно-розыскной собакой обнаружил предмет, «внешне похожий на гранату, находившийся в кармане кофты, оставленной на диване». Обнаруженный предмет сапер идентифицировал как взрывное устройство.

Согласно заключению специалиста, изъята ручная осколочная граната Ф-1, относящаяся к категории взрывных устройств. Подозреваемый на допросе пояснил, что приобрел гранату у местного жителя.

Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого сбытчика — 48-летнего жителя Нефтегорска. Задержанный пояснил, что продал взрывное устройство приятелю для браконьерского лова рыбы.

В отношении 41-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении 48-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222.1 УК РФ «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Руфия Кутляева