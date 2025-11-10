Менее 2% жалоб заключенных подтвердились во время проверок колоний в 2025 году

Менее 2% жалоб заключенных подтвердились во время посещения колоний уполномоченными по правам человека. Об этом сообщил замглавы ФСИН Александр Розин.

На слушаниях Комитета по развитию гражданского общества господин Розин представил данные: с января по октябрь 2025 года представители института уполномоченных по правам человека осуществили 862 посещения учреждений ФСИН. Информация по жалобам, ставшим причиной таких посещений, подтвердилась лишь в 17 случаях.

В 2021 году ФСИН представлял данные, согласно которым число жалоб российских заключенных на незаконное применение силы и спецсредств увеличилось на 25,2%. В целом в 2021 году количество обращений во ФСИН осужденных, арестантов и их родственников увеличилось на 46,5% — с 48,6 тыс. в 2020 году до 71,2 тыс. в 2021-м. В 2023 году ФСИН отчиталась, что в первом полугодии число обращений заключенных в ведомственные органы снизилось почти на 10%.

Полина Мотызлевская