Врио руководителя МУП «Пермгорэлектротранс» назначен главный инженер Андрей Пигасов

Главный инженер МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) Андрей Пигасов возглавит предприятие в статусе временно исполняющего обязанности гендиректора. Эту информацию «Ъ-Прикамье» подтвердили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, гендиректор ПГЭТ Александр Дробаха покинул должность на прошлой неделе.

МУП «Пермгорэлектротранс» обслуживает трамвайные и автобусные маршруты Перми. Выручка в 2024 году составила 1,885 млрд руб., чистый убыток — 139,3 млн руб.