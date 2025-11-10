Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Врио руководителя МУП «Пермгорэлектротранс» назначен главный инженер Андрей Пигасов

Главный инженер МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) Андрей Пигасов возглавит предприятие в статусе временно исполняющего обязанности гендиректора. Эту информацию «Ъ-Прикамье» подтвердили в пресс-службе предприятия.  

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, гендиректор ПГЭТ Александр Дробаха покинул должность на прошлой неделе. 

МУП «Пермгорэлектротранс» обслуживает трамвайные и автобусные маршруты Перми. Выручка в 2024 году составила 1,885 млрд руб., чистый убыток — 139,3 млн руб.