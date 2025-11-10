Похитителям участника СВО в Новосибирске присудили до 10 лет лишения свободы

В Новосибирске рассмотрели уголовное дело о похищении участника спецоперации и вымогательстве у него «боевых» денег. Восьми обвиняемым назначили от 5 до 10 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Железнодорожного райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, участника СВО похитили вечером 18 июля 2024 года у здания БЦ «Кронос». Злоумышленники, которые были на трех автомобилях, силой усадили его в одну из машин и вывезли на окраину города. В безлюдном месте потерпевшего избили, один из похитителей несколько раз выстрелил из сигнального пистолета рядом с его головой, чтобы напугать. От мужчины потребовали 1,5 млн руб. до конца месяца. В тот же день он передал им первый взнос — 95 тыс. руб.

После того как потерпевшего отпустили, он обратился с заявлением в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело о похищении человека (ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Предполагаемых похитителей задержали и отдали под суд.

Допросить потерпевшего в ходе судебного процесса не удалось: он вернулся в зону СВО, где погиб. При рассмотрении дела были оглашены его показания. Из них следовало, что похитители знали о наличии у него денег, полученных за участие в спецоперации.

Илья Николаев