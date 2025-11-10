Скончался бывший председатель избиркома Воронежа Валерий Бунеев

Бывший председатель избирательной комиссии Воронежа Валерий Бунеев скончался в возрасте 77 лет. Соболезнования его родным и близким выразил губернатор Александр Гусев.

«Жизненный путь Валерия Леонтьевича был богат на профессиональные и гражданские достижения. Добросовестно и вдохновенно он трудился на ответственных должностях в комсомольских структурах, органах власти, воронежском горизбиркоме. На протяжении 17 лет образцово служил в органах внутренних дел, отвечая за организацию воспитательной работы с личным составом»,— рассказал глава региона.

Валерий Бунеев родился в городе Щучинске на тот момент Казахской ССР. Окончил Воронежский госуниверситет, после чего проходил срочную службу в Советской армии. Затем два года работал заведующим сектором культурно-массовой работы воронежского обкома ВЛКСМ. С 1976-го по 1993 год служил в органах внутренних дел — инструктором, старшим инструктором, начальником отделения службы по работе с личным составом. В 1991 году окончил Академию МВД СССР. С 1998-го по 2001 год работал в администрации Воронежа начальником управления городского кадастра и муниципальной земли — заместителем директора департамента управления городской недвижимостью. С 2011 года занимал в правительстве региона должности начальника главного управления областного заказа, начальника управления культуры, замруководителя главной инспекции. С 2012 по 2022 год руководил городской избирательной комиссией, пока ее не ликвидировали в связи с требованиями федерального законодательства.

Алина Морозова