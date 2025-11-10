Прокуратура обжалует решение суда о возмещении ущерба владельцу пермского танкера

Уральская транспортная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение суда о возмещении ущерба «Каматрансойл». Компания является владельцем затонувшего танкера «Волгонефть-212». Соответствующее заявление было зарегистрировано Семнадцатым арбитражным апелляционным судом 7 ноября, свидетельствует сайт «Электронное правосудие». Детали жалобы в картотеке не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В октябре Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск компании «Каматрансойл» к торгово-чартерному фрахтователю «Кама шиппинг». «Каматрансойл», владеющая судном, требовала 200 млн руб. компенсации за убытки, понесенные после крушения танкера. Судно было передано по договору аренды «Кама шиппинг» без экипажа 8 февраля 2016 года для перевозки нефтепродуктов. Точная сумма удовлетворенного иска не раскрывается, так как заседание проходило по просьбе ответчика в закрытом режиме.

Танкер «Волгонефть-212» вместе с «Волгонефтью-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате ЧП в Черное море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута.