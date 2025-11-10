В Челябинской области новые автомобили подешевели на 9,5%

С начала 2025 года стоимость новых машин в Челябинской области снизилась на 9,5% и в октябре составила 2,4 млн руб., сообщает «Авито Авто».

Относительно января доступнее стал Chery Tiggo 4. Он подешевел на 16% до 2,1 млн руб. Также существенно упала цена на Belgee X70 (-6% до 3,1 млн руб.), Haval M6 (-5,7% до 2,2 млн руб.) и Haval F7 (-3,1% до 3,1 млн руб.).

За октябрь средняя стоимость новых автомобилей уменьшилась на 4%. В топе машин по снижению цен — Belgee X70 (-5,1% до 3,1 млн руб.), Lada Niva Travel (-3,2% до 1,5 млн руб.) и Solaris HC (-1,2% до 2,7 млн руб.).

Виталина Ярховска