Александр Бастрыкин поручил проверить отмену школьного маршрута в Удмуртии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей Завьяловского района Удмуртии. Как сообщает СУ СКР по республике, это связано с отменой единственного маршрута школьного автобуса между селом Завьялово и деревней Пычанки, замененного коммерческим общественным транспортом.

«По мнению родителей, передвижение несовершеннолетних на рейсовом транспорте небезопасно. При этом добраться до образовательного учреждения пешком также затруднительно ввиду его значительной удаленности от мест проживания детей. Обращения в различные инстанции результатов не принесли»,— говорится в сообщении.

Следственный комитет Удмуртии начал процессуальную проверку и будет информировать Александра Бастрыкина о ходе расследования.

Анастасия Лопатина