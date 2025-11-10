Мантуров встретился с Токаевым в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба президента Казахстана. Они обсудили ключевые направления стратегического партнерства между двумя государствами. Особое внимание они уделили предстоящему визиту господина Токаева в Москву 12 ноября.

Президент Казахстана напомнил о совместной с президентом России Владимиром Путиным договоренности по наращиванию товарооборота до 30 млрд долларов в ближайшей перспективе. Он подчеркнул, что РФ является одним из лидеров по объемам инвестиций в казахстанскую экономику, которые в 2024 году достигли $4 млрд. За весомый личный вклад в укрепление двухсторонних связей Денис Мантуров был удостоен высокой государственной награды — ордена «Досты» I степени.

До этого Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили визит господина Токаева в Москву и подписали несколько документов о двустороннем сотрудничестве.