Посольство России в Судане сообщило о паузе в строительстве военно-морской базы на востоке страны

Создание российской военно-морской базы в городе Порт-Судан на востоке африканской страны приостановлено из-за продолжающегося там военного конфликта. Об этом заявил посол России в Судане Андрей Черновол в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, в 2020 году между Россией и Суданом было подписано межгосударственное соглашение, предусматривающее строительство и размещение на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. В документе прописаны механизмы двусторонних консультаций и временного использования объекта до завершения всех необходимых ратификационных процедур. Однако из-за боевых действий в Судане движение по этому вопросу временно остановлено, пояснил господин Черновол.

Соглашение предусматривает, что на базе одновременно могут находиться не более четырех российских военных кораблей, а численность личного состава не превысит 300 человек. В обмен Россия намерена поставлять Судану вооружение и военную технику. Тем не менее договор до сих пор не ратифицирован законодательными органами Судана.

Договоренности о строительстве базы достигли в 2017 году при президентстве Омара аль-Башира. После его отставки переговоры по этому вопросу были прекращены. В октябре 2021 года в Судане произошел еще один переворот, после чего власти приостановили действие соглашения в ожидании одобрения парламентом, Суверенным Советом или правительством страны.