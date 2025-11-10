Ростовская область заняла 43 место по уровню зарплат среди регионов России
По данным за восемь месяцев 2025 года Ростовская область заняла 43 место из 85 возможных по уровню зарплат среди регионов России. Соответствующая информация содержится в исследовании РИА «Новости».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным аналитиков, 36,5% работников региона получают зарплату менее 45 тыс. руб. в месяц, а более 200 тыс. руб — 2,6% работающих. Уровень средних зарплат находится в пределах от 37 до 83 тысяч рублей.
Соседний Краснодарский край оказался на 38 строчке в рейтинге зарплат. В регионе 2,8% трудящихся зарабатывают более 200 тыс. руб. в месяц, тогда как 30,5% получают меньше 43 тыс. руб. Средний уровень доходов на Кубани колеблется от 41 до 85 тыс. руб.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Чукотский автономный округ, со средними зарплатами в пределах 112–268 тыс. руб., Москва — 82-206 тыс. руб., Ямало-Ненецкий автономный округ — 95-198 тыс. руб.