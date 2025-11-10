Минобороны РФ сообщило об ударе «Кинжалами» по украинской инфраструктуре

Минувшей ночью вооруженные силы РФ нанесли групповой удар беспилотниками и высокоточным оружием. Применялись, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, удары были нанесены по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены»,— написали в министерстве.

«Кинжал» — авиационный вариант ракетного комплекса «Искандер». В основном в роли его носителя выступает самолет МиГ-31К. Истребители-бомбардировщики, оснащенные комплексами, несут боевое дежурство с конца 2017 года.

Степан Мельчаков