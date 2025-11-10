В Волгограде будут судить мастера цеха за травмы провалившейся в колодец девочки

Кировский районный суд Волгограда рассмотрит в отношении 39-летнего мастера цеха по эксплуатации и ремонту сетей водопроводно-канализационного хозяйства «Юг» — структурного подразделения ООО «Концессии водоснабжения» уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем травмирование ребенка при падении в канализационный колодец (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Согласно релизу, фигурант ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в части контроля за состоянием водопроводной и канализационной сети, в частности, посредством периодических осмотров и проверки трубопроводов и оборудования. Так, руководство потребовало от него провести плановый осмотр канализационных сетей вблизи домов № 13, № 13А, № 15 и № 15А по улице Армавирской в Кировском районе Волгограда. Указание исполнено не было, а в журнале обхода фигурант отметил, что данные мероприятия проводились, нарушений нет.

При этом смотровой колодец глубиной 2,1 м около второго подъезда дома № 15А по ул. Армавирской не имел люка и был прикрыт фанерой. Днем 20 сентября прошлого года 12-летняя девочка провалилась в него. Врачи выявили у пострадавшей сотрясение головного мозга, ссадины и гематомы. Уголовное дело в отношении мастера цеха с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов