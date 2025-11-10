Кремль прокомментировал публикации о скандале в Японии по поводу Курил

В Кремле убеждены, что территориальная принадлежность Южных Курил ни у кого не должна вызывать сомнений. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации СМИ о скандальных итогах визита министра по делам Окинавы и северных территорий (так Токио именует четыре острова южной части Курильской гряды) Хитоси Кикавады. Как сообщало агентство Kyodo, ему был сделан выговор из-за «двусмысленного» высказывания о принадлежности спорных территорий.

«Мы видели сообщения СМИ, это внутреннее дело Японии,— сказал господин Песков в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения. — Знаете, территориальная принадлежность этих островов, она ни у кого не должна вызывать сомнений».

Ранее агентство Kyodo сообщило, что генеральный секретарь кабмина Японии сделал выговор посетившему острова южной части Курильской гряды министру по делам Окинавы и северных территорий. По данным агентства, ему было указано на «неуместность и двусмысленность» высказывания, сделанного во время поездки на мыс Носаппу в городе Немуро, откуда видны Курильские острова. Агентство сообщает, что Хитоси Кикавада, стоя на мысу с видом на Курилы, обронил фразу: «Это самый край Японии… Видимо, это самое близкое место к иностранному государству, поэтому важно увидеть их своими глазами». Реплика вызвала в Японии резкую критику. Некоторыми его слова были истолкованы как намек на то, что министр рассматривает так территории островов как «иностранную землю», то есть принадлежащую России.

Южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. С тех пор японские власти оспаривают их принадлежность, желая их вернуть. Территориальные претензии Японии не позволили СССР, а позднее России заключить с этой страной мирный договор. Переговоры в данном направлении были приостановлены РФ в 2022 году в ответ на введенные Токио антироссийские санкции. Также Россия отменила безвизовый режим для японцев, посещающих могилы своих родственников на Курильских островах.

Анастасия Домбицкая