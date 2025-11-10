Максимальный размер больничного в России вырастет до 6,8 тыс. руб. в 2026 году

Максимальная сумма оплаты больничного листа в России в день увеличится до 6,8 тыс. руб. с 2026 года. Об этом сообщили в Telegram-канале Социального фонда России. В 2025 году этот показатель составит 6827,4 руб. по сравнению с текущими 5673,97 руб. Дальнейшее повышение составит 7860,27 руб. в 2027 году и 8489,04 руб. в 2028-м.

Рост максимального размера выплат связан с увеличением предельной базы для начисления страховых взносов. В фонде уточнили, что повышение предусмотрено проектом бюджета на ближайшие три года.

В 2021 году Россия перешла на проактивный формат оформления больничных листов и отказалась от бумажных носителей. Сейчас Соцфонд получает информацию об открытии и закрытии больничных напрямую из медицинских учреждений. При недостатке данных фонд запрашивает их у работодателя через систему «Социальный электронный документооборот». Граждане получают уведомления обо всех этапах оформления через «Госуслуги».

Также с 1 сентября 2025 года изменился порядок оформления больничных листов: если гражданин оформляет четыре и более больничных листов в полгода, последующий будет выдаваться не более чем на три календарных дня. Для продления потребуется обследование врачебной комиссии.