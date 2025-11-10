На птицефабрике в Тюменской области проведут убой птиц из-за вспышки инфекции

На птицеводческом предприятии в Тюменской области зафиксирована вспышка инфекционного заболевания среди птиц, сообщил информационный центр правительства региона. «Продовольственная безопасность региона под контролем. Поставки продукции предприятия прекращены»,— сказано в сообщении.

Для предотвращения распространения инфекции за пределы предприятия решено провести убой птиц и в дальнейшем уничтожить трупы. Эти меры соответствуют ветеринарным нормам, которые допускают полное сжигание трупов птиц в траншеях под открытым небом.

Специалисты выбрали место для сжигания с учетом розы ветров и удаленности от жилых зон, чтобы минимизировать возможное воздействие на население. Процесс сжигания будет проходить в ночное время. Ветеринарные службы будут строго контролировать соблюдение всех требований.

По данным Ura.ru, речь идет о птицефабрике «Пышминская», расположенной в Онохинском сельском поселении. «Ъ-Урал» на предприятии отказались давать комментарии по данной теме.

Ирина Пичурина