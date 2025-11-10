В Самаре возбудили дело по информации о драке между учащимися на территории школы

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство) по информации о драке на территории школы между учащимися. Проводятся следственные действия для установления всех участников инцидента и обстоятельств произошедшего. Об этом сообщают СУ СКР и прокуратура Самарской области.

По информации ведомств, в интернете размещена публикация о драке между учащимися на территории школы №141 в Промышленном районе Самары. Прокуратура района проводит проверку, в ходе которой всесторонне изучит работу администрации школы и деятельность органов и учреждений системы профилактики. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Руфия Кутляева