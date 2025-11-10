Жителя Омска начали судить за трансляцию убийства в Telegram

Омский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя, который транслировал убийство в мессенджере. Омичу вменяют в вину ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Согласно версии следствия, в ночь с 13 на 14 ноября 2024 года фигурант дела в здании деревообрабатывающего цеха в Омске распивал алкоголь с двумя знакомыми. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Один из знакомых обвиняемого нанес множественные удары руками и ногами, а также острым предметом, оппоненту. В это время омич снимал происходящее на телефон и выкладывал кадры в Telegram-канал. После этого он сам напал на потерпевшего, который спустя две недели скончался с больнице от полученных травм, не выходя из комы.

Свою вину злоумышленник признал частично. Следующее судебное заседание состоится 17 ноября. Мать погибшего подала в суд иск о взыскании 1 млн руб. с нападавших в качестве компенсации морального вреда.

Александра Стрелкова