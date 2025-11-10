Паром и ныне там

Паром Трабзон-Сочи так и не добрался до пункта назначения. Краснодарские власти отказались допустить судно Sea Bridge в российский порт. Спустя почти трое суток ожидания оно отправилось обратно в Турцию. Но и в трабзонском порту большая часть туристов не смогла выйти на берег. Вечером 9 ноября покинули паром лишь двое граждан Турции. 18 россиян остались на борту, так как таможня оказалась закрыта до утра. Как сообщили в турецкой агентской компании Liderline, возвращаться на родину туристы начнут с 11 ноября транзитом через стамбульские аэропорты. Историю неудавшегося рейса расскажет Илья Сизов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Сочи. Жанровая фотография. Суда в акватории Морского порта на закате

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Виды Сочи. Жанровая фотография. Суда в акватории Морского порта на закате

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Паромное сообщение на этом маршруте закрыли 14 лет назад, тогда это объяснялось подготовкой к Олимпиаде в Сочи. Несколько раз движение пытались возобновить, но сделать этого не удавалось. Первый пассажирский рейс парома был запланирован на 29 октября, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма. 6 ноября Sea Bridge остановился в черноморской акватории примерно в 20 км от сочинского порта. Тогда никто не знал, сколько продлится стоянка. Пассажиры записали видеообращение с просьбой о помощи на третий день.

— Мы находимся на пароме Трабзон-Сочи. Пришли в порт Сочи 6 ноября в 9 утра, и три дня находимся на воде. Мы стоим на одном месте, нет никакой информации. Мы очень просим помощи, чтобы нас отсюда забрали. Люди с хроническими заболеваниями, животные, и ситуация уже вышла из-под контроля, и мы очень просим помощи. Уже все лояльные слова заканчиваются, и, пожалуйста… — Средства личной гигиены закончились. Никакой помощи нет.

По данным ТАСС, рейс был согласован турецким Минтрансом. А вот принимающая сторона изначально была против. В тестовом режиме паром отправился из Трабзона в Сочи еще в середине октября. И это резкую критику со стороны кубанских властей. В частности, руководство региона говорило, что паром может перевозить две сотни автомобилей. А в сочинском порту нет условий для проверки каждого. И этот аргумент звучит убедительно, считает адвокат, основатель юридической фирмы Kislov. Law Сергей Кислов: «Причина невыдачи такого согласования — отсутствие инфраструктуры для обеспечения безопасности подобного транспортного сообщения. У порта Сочи нет технических, методологических инструментов для того, чтобы безопасно принимать те самые суда. Все разрешения и договоренности при открытии морской линии должны быть получены официально. Судя по всему, в момент, когда паром дошел, эта информация стала относительно новой для какого-то государственного органа, который не был готов к его приему. Имеется недопонимание внутри принимающей стороны».

«СВС Шиппинг», компания-организатор маршрута, уверяла, что паром получил все необходимые разрешения и после досмотра должен был зайти в порт Сочи. Но возобновление сообщения с самого начала казалось маловероятным, говорит старший партнер логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло: «Большая загадка, как это судно вообще вышло с людьми на борту, и какие бенефиты пытались получить организаторы этой паромной переправы. Порт Трабзона специализируется в первую очередь на сыпучих, а не на контейнерных грузах. Для контейнерных грузов там никакой перспективы нет. И рассчитывать, что через эту паромную переправу можно будет их перевозить — это утопия».

Некоторые пассажиры жаловались, что из-за трехдневного простоя у них пропали авиабилеты до дома. Хотя все расходы организатор неудавшегося рейса пообещал компенсировать.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анхель Леонардо Боррего Карбонель, Илья Сизов