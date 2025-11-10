Аукцион на право КРТ на Свердлова объявлен в Ярославле

В Ярославле объявлен аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории в районе улицы Свердлова. Начальная цена лота — 9,7 млн руб., задаток — 977 тыс. руб. Извещение подписал заместитель мэра Александр Черневский.

Застройка планируется напротив домов № 86, 88, 90 и 94 на улице Свердлова. Площадь участка составляет 7 815,11 кв. м. Проект будет реализован в течение 10 лет.

Ранее Александр Черневский сообщал, что для реализации плана КРТ будут снесены двухэтажные дома № 77, 79, 81 и 83 на улице Свердлова, признанные аварийными. На их месте построят новый жилой комплекс, который не будет выше 8 этажей.

Антон Голицын