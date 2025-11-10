Песков: Украина отказывается от диалога с РФ из-за Европы

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в диалоге с Украиной возникла пауза, но не по вине России. По его словам, украинская сторона не продолжает переговоры из-за позиции Евросоюза.

«Наши собеседники не дают дальше вести разговор. Их всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами»,— сказал представитель Кремля журналистам.

После возобновления прямых переговоров Россия и Украина провели три встречи в Стамбуле. Последний раз делегации встречались 23 июля. В основном стороны достигли договоренностей по обмену военнопленными. Российская сторона предлагала создать рабочие группы, которые будут взаимодействовать в онлайн-режиме. Как сообщил Кремль, Украина не согласилась на такой формат.

Лусине Баласян