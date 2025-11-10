В Москве пенсионерка толкнула девочку под поезд в метро из-за громкого смеха

В Москве полиция задержала пожилую женщину, которая на станции метро «Таганская» столкнула с платформы девочку-подростка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В пресс-службе отметили, что подростка столкнули с платформы, когда поезд уже прибывал на станцию. Рядом с 13-летней пострадавшей стояли родители, которые помогли ей выбраться. Сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Задержанная 64-летняя женщина заявила, что столкнула пассажирку из-за громкого смеха и взглядов в ее сторону.

Управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать об аресте.