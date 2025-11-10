Москалькова предложила наказывать за воспрепятствование деятельности омбудсмена

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила дополнить КоАП статьей за воспрепятствование деятельности омбудсменов. По ее словам, такая мера защитит права уполномоченных «с точки зрения их независимости и эффективности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Предложение госпожа Москалькова озвучила на слушаниях Комитета по развитию гражданского общества, посвященных совершенствованию правового регулирования института уполномоченного по правам человека. Трансляция велась на сайте Госдумы.

Выступая на слушаниях, омбудсмен также предложила сделать обязательным в регионах создание института уполномоченного. «В законе сказано, что уполномоченный по правам человека (институт уполномоченного — «Ъ») ''может'' создаваться в субъектах Российской Федерации. ''Может'' — это не обязанность субъектов Федерации. Но сегодня нет ни одного из 89 субъектов РФ, ни одной территории, которая бы не сочла для себя важным принять региональный закон и назначить или избрать омбудсмена в субъектах РФ»,— сказала омбудсмен.

Также она обратилась к депутатам с предложением прописать процессуальный статус уполномоченного, который дает право обратиться с ходатайством в Верховный суд о пересмотре вступившего в силу решения. Госпожа Москалькова указала, что сейчас процедура участия уполномоченного в судебном процессе не прописана.

Полина Мотызлевская, Эмилия Габдуллина