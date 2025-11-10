Объем погрузки на жд-станции Башкирии за десять месяцев снизился на 4,9%

С января по октябрь на железнодорожные станции Башкирии погружено 18,1 млн тонн различных грузов — это на 4,9% меньше, чем за десять месяцев прошлого года, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиала РЖД).

По итогам января-октября прошлого года дорога отчиталась о погрузке 19,1 млн тонн, показатель был на 7,5% ниже результатов десяти месяцев 2023 года, когда железнодорожные станции приняли более 20,6 млн тонн грузов. В свою очередь, позапрошлогодние значения отстали от итогов 2022 года на 1,8%.

В то же время в октябре нынешнего года объем погрузки превысил результаты того же месяца прошлого года на 0,8% и достиг 1,7 млн тонн. Наибольший рост продемонстрировала отгрузка зерна, которая увеличилась в четыре раза, до 85,8 тыс. тонн.

Идэль Гумеров