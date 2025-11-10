Экс-директора фонда «Содействие — XXI век» просят приговорить к шести с половиной годам колонии

Прокуратура попросила суд приговорить экс-директора благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Елену Найданову к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 9,9 млн руб. Кроме того, запретить ей занимать руководящие должности в течение двух с половиной лет. Об этом сообщает портал Properm.ru.

Елена Найданова

Фото: Дмитрий Астахов Елена Найданова

Фото: Дмитрий Астахов

Суд над госпожой Найдановой проходит в заочном режиме. Подсудимая находится в розыске, сейчас она проживает за рубежом. По версии следствия, в 2017–2019 годах Елена Найданова и тогдашний вице-премьер Пермского края Елена Лопаева растратили деньги фонда «Содействие — XXI век», выведя их под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились. Сумма ущерба составила 67,7 млн руб.

Елена Найданова скрылась от суда в июле 2023 года. По данным правоохранительных органов, она вылетела из аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в Дубай. В международный розыск по линии Интерпола госпожа Найданова была объявлена 3 августа 2023 года.

Елена Лопаева в сентябре 2024 года была приговорена к четырем годам лишения свободы. В ходе рассмотрения дела своей вины в хищении она не признавала. В январе 2025 года осужденной была предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.