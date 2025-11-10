В музеях Москвы появятся зоны для питомцев с лежанками и кормом

Специальные зоны для домашних животных появятся в московских музеях, сообщили «Ъ» в столичном депкульте. Зоны будут оборудованы лежанками, мисками для воды и едой.

В пилотную программу по обустройству таких зон вошли Музей Москвы, Московский музей современного искусства, музей Николая Островского, объединение «Выставочные залы Москвы» и музей Сергея Есенина. Все необходимое для питомцев предоставила компания «Четыре Лапы».

По словам руководителя депкульта Алексея Фурсина, создание такого проекта обусловлено тем, что гостями московских музеев все чаще становятся жители города с питомцами.

Полина Мотызлевская